BF vend des actions de Bonifiche Ferraresi et réalise une plus-value de 11 millions d'euros

(Alliance News) - BF Spa a annoncé jeudi qu'elle a vendu les actions détenues dans Bonifiche Ferraresi Spa à des investisseurs à long terme.

Plus précisément, 0,55 % de la filiale a été vendu à la Fondazione Banca del Monte di Lombardia pour 2,2 millions d'euros, 3 % à la Compagnia Valdostana delle Acque pour 12,0 millions d'euros et 5 % à Eni Natural Energies Spa pour 20,0 millions d'euros, dégageant une plus-value d'environ 11,4 millions d'euros.

Les cessions font suite à d'autres opérations similaires et ont été réalisées en application du plan de valorisation de la filiale Bonifiche Ferraresi par l'entrée d'une ou plusieurs parties - à condition que BF en conserve le contrôle - dans le capital social de cette dernière, " intéressées à partager le développement du Groupe BF dans le secteur agroalimentaire et, plus généralement, à consolider et renforcer le réseau du Groupe BF dans le secteur agroalimentaire italien, initiatives dans lesquelles BF entend investir le produit de cette valorisation ", a expliqué la société.

L'action de BF est en hausse de 1,6 pour cent à 3,82 euros par action.

