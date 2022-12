Nextalia, acquisition d'IBF Servizi pour le développement agritech

(Alliance News) - Nextalia SGR, au nom du Nextalia Private Equity Fund, a signé vendredi un accord contraignant pour l'achat à BF Agricola Srl Società Agricola, une société du groupe dirigée par BF Spa, et à d'autres actionnaires minoritaires, de la totalité du capital social de IBF Servizi Spa, un opérateur leader en Italie dans les services d'agriculture de précision, l'innovation technologique et les solutions logicielles professionnelles pour le secteur agroalimentaire.

Au 30 septembre 2022, la valeur consolidée de la production du groupe IBF s'élevait à environ 7,5 millions d'euros et l'Ebitda à environ 3,03 millions d'euros.

La valeur de production sur le bilan séparé d'IBF s'élève à environ 5,28 millions d'euros, tandis que l'Ebitda s'élève à environ 1,98 million d'euros.

La structure de la transaction implique, de manière plus détaillée, l'acquisition, par une société nouvellement constituée et indirectement contrôlée par Nextalia, de la totalité du capital d'IBF, pour un prix d'achat de 50 millions d'euros, et la création simultanée d'un partenariat stratégique avec BF et sa société émettrice Consorzi Agrari d'Italia Spa.

Vendredi, BF a clôturé dans le vert de 1,3 % à 3,82 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

