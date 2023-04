B&M European Value Retail refinance ses facilités bancaires

B&M European Value Retail SA - détaillant de produits de consommation courante basé au Luxembourg - achève le refinancement de ses facilités bancaires pour un montant total de 450 millions de livres sterling. Les facilités sont fournies par un syndicat de sept banques et comprennent un prêt à terme de 225 millions de livres sterling et une facilité de crédit renouvelable de 225 millions de livres sterling avec une échéance de cinq ans, plus deux options d'extension supplémentaires d'un an.

Ces facilités couvrent entièrement les besoins d'emprunt bancaire prévus et remplacent le prêt à terme de 300 millions de GBP et la facilité de crédit renouvelable de 155 millions de GBP qui devaient arriver à échéance en avril 2025. Les seuils relatifs au ratio des engagements financiers et aux marges d'intérêt applicables sont équivalents aux niveaux existants. Adds Heron Foods Ltd et Heron Food Group Ltd agiront désormais en tant que garants des facilités ainsi que des obligations garanties de premier rang de 400 millions de livres sterling pour 2025 et de 250 millions de livres sterling pour 2028.

Cours actuel de l'action à Londres : 479,59 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 12

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.