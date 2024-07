(Alliance News) - B&M European Value Retail SA a annoncé mardi une croissance de son chiffre d'affaires dans l'ensemble de ses activités, alors que la société poursuit ses ouvertures de magasins.

Le détaillant discount basé au Luxembourg a déclaré qu'au cours des trois mois qui se sont terminés le 29 juin, le premier trimestre de son exercice financier, le chiffre d'affaires était de 1,35 milliard de livres sterling, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à 1,32 milliard de livres sterling l'année précédente. B&M a déclaré que la croissance annuelle était de 2,4 % à taux de change constant.

B&M a augmenté le chiffre d'affaires, à taux de change constants, de ses activités françaises de 7,5 % pour atteindre 126 millions de livres sterling, tandis que les activités britanniques ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 1,08 milliard de livres sterling. La marque Heron Foods a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2,7 % pour atteindre 139 millions de livres sterling.

Au Royaume-Uni, les ventes à périmètre constant, qui éliminent l'impact des achats dans les magasins nouvellement ouverts, ont baissé de 3,5 % si l'on exclut l'impact négatif de 1,6 % lié à la période de Pâques.

La société a attribué cette baisse à une forte croissance comparative de 9,2 % au premier trimestre de l'année dernière et à un temps froid et humide non saisonnier au Royaume-Uni en avril et en mai, qui a affecté les habitudes d'achat.

Au total, 19 nouveaux magasins ont été ouverts au cours du trimestre, et tous affichent des résultats supérieurs aux attentes.

B&M a déclaré être en bonne voie pour atteindre son objectif de 45 nouvelles ouvertures brutes au cours de l'année.

Le directeur général Alex Russo a déclaré : "Les fondamentaux de la croissance de notre entreprise sont solides, avec une approche très disciplinée en matière de prix, de produits et de normes opérationnelles élevées... Avant le deuxième trimestre, nous avons lancé notre gamme Everyday Value avec plus de 500 nouvelles lignes dans les catégories principales de la maison, de l'électricité et des animaux de compagnie au Royaume-Uni et en France. Alors que nous nous dirigeons vers l'automne et l'hiver dans les mois à venir, l'attention constante que nous portons aux 'prix bas de tous les jours' et aux 'coûts bas de tous les jours' nous permettra de continuer à bien servir nos clients".

Pour soutenir la croissance des volumes, B&M a renforcé sa capacité logistique en améliorant la configuration de son réseau au Royaume-Uni et en continuant à développer des capacités supplémentaires pour répondre à la croissance de ses activités en France.

Les actions de B&M étaient en hausse de 3,7 % à 463,20 pence chacune à Londres mardi matin.

