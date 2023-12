B&M European Value Retail SA - détaillant de produits variés basé au Luxembourg - B&M confirme que SSA Investments Sarl a vendu 27,8 millions d'actions à 5,81 GBP, pour une valeur de 161,6 millions de GBP, jeudi de la semaine dernière. La cession, qui représente une participation de 2,8 % dans B&M, a été annoncée pour la première fois mercredi dernier. SSA Investments est un véhicule d'investissement pour les membres de la famille Arora.

Simon et Bobby Arora ont acheté B&M en 2004 et l'ont fait passer d'une chaîne régionale britannique de 21 magasins à une société du FTSE 100 comptant 1 100 magasins au Royaume-Uni et en France. Simon Arora a quitté son poste de directeur général l'année dernière. Bobby Arora reste directeur commercial mais ne siège pas au conseil d'administration. B&M répète que la vente d'actions concerne les actions détenues par Simon et Robin Arora et que la participation de Bobby Arora reste inchangée. Celle-ci s'élève à 13,5 %, selon Morningstar.

Cours actuel de l'action : 557,80 pence

Variation sur 12 mois : +36%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

