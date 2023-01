Le chiffre d'affaires de B&M Europe se redresse au cours du trimestre de Noël

(Alliance News) - B&M European Value Retail SA a fait état jeudi d'une forte dynamique au cours de son troisième trimestre "en or", malgré un environnement macroéconomique difficile.

Le détaillant a déclaré que le chiffre d'affaires pour les 13 semaines jusqu'au 24 décembre était en hausse de 12% à 1,57 milliard de GBP, contre 1,40 milliard de GBP un an plus tôt. Au Royaume-Uni, il a augmenté de 10 %, passant de 1,18 milliard de GBP à 1,30 milliard de GBP, soit 6,4 % à périmètre constant. En France, elle a affiché une croissance plus forte avec des revenus en hausse de 25 % à 136 millions GBP contre 109 millions GBP.

Le chiffre d'affaires de Heron Foods a augmenté de 23 % par rapport à l'année précédente, passant de 105 millions de GBP à 129 millions de GBP.

En outre, elle a noté une très bonne performance dans toutes les catégories de B&M UK, tant dans l'épicerie que dans les marchandises générales.

B&M European a l'intention de déclarer un dividende spécial de 20,0 pence par action, soit une baisse de 20 % par rapport aux 25,0 pence versés au cours de l'exercice 2022.

Pour l'exercice financier qui se terminera fin mars, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est maintenant attendu entre 560 et 580 millions de livres sterling, ce qui est supérieur au consensus actuel des perspectives des analystes qui est de 557 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté prévu représente une baisse d'au moins 6,3 % par rapport aux 619 millions de GBP de l'exercice 2022.

Les actions de B&M European Value Retail étaient en hausse de 1,7 % à 452,60 pence chacune à Londres jeudi matin.

