B&M European Value Retail S.A. est spécialisé dans la distribution de détail à rabais de produits d'épicerie et de marchandises générales. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail au Royaume Uni (92,4%) : détention, à fin mars 2022, d'un réseau de 1 012 magasins de discomptes sous les enseignes B&M (701) et Heron Foods (311) ; - distribution de détail en France (7,6%) : détention de 107 magasins de discomptes (enseigne Babou).

Secteur Magasins discount