Le discounter B&M voit son bénéfice dépasser les estimations grâce à de fortes marges au Royaume-Uni.

Le détaillant à prix réduit B&M a prévu un bénéfice pour le premier semestre bien supérieur aux estimations du marché mercredi, grâce à des marges plus élevées que prévu dans ses magasins britanniques.

Les actions de la société du FTSE 100 ont augmenté d'environ 4,4 % à 564,6 pence, ce qui la place en tête de l'indice des valeurs sûres.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice de base ajusté pour les 26 semaines se terminant le 25 septembre se situe entre 275 millions de livres et 285 millions de livres (378 millions de dollars à 392 millions de dollars), ce qui est bien supérieur à l'estimation consensuelle des analystes d'environ 235 millions de livres.

Ce chiffre est toutefois inférieur aux 295,6 millions de livres de la période de l'année précédente, marquée par la pandémie.

Le détaillant, qui vend de tout, de l'alimentation aux articles ménagers, en passant par les produits de bricolage et de jardinage, a toutefois averti que les tendances commerciales et la force de la demande des clients restent très incertaines pour le reste de l'année fiscale.

En juillet, B&M a fait état d'une baisse de ses ventes trimestrielles sous-jacentes, reflétant une comparaison très difficile avec la même période de l'année dernière, lorsque les acheteurs ont fait des réserves en prévision de la première fermeture de COVID-19.

Le groupe, qui exerce également ses activités sous le nom de Heron Foods au Royaume-Uni et possède une entreprise en France, a obtenu de bons résultats pendant la pandémie. Ses magasins ont été autorisés à rester ouverts lors de plusieurs lockdowns au Royaume-Uni parce qu'ils vendent de la nourriture, et ses prix bas et ses emplacements en dehors des villes ont plu aux consommateurs. (1 $ = 0,7269 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; Montage de Ramakrishnan M.)