Les actions sont appelées à plat ; résultats d'essais positifs d'AstraZeneca

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir à plat lundi, alors que le dollar s'est adouci avant une semaine conséquente pour les données économiques américaines et les orientations de politique monétaire.

Avant le rapport clé sur l'emploi américain vendredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell témoignera devant le Congrès mardi et mercredi.

"Au vu de la dernière série de données, du revirement de l'inflation qui s'atténue et des chiffres de l'emploi du mois dernier, nous ne nous attendons pas à entendre autre chose que des propos bellicistes de la part de Powell. Mais il est toujours possible qu'un mot comme 'désinflation' sorte de sa bouche, et que nous recevions un coup de pouce sur le risque", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Dans les premières nouvelles des entreprises, AstraZeneca a rapporté des données positives pour Enhertu. WANdisco a confirmé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation secondaire aux États-Unis, et Foxtons a confirmé l'achat d'une agence immobilière rivale à Londres.

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en baisse de 2,1 points à 7 945,01

Hang Seng : en hausse de 0,5 à 20 662,09

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,1% à 28 237,78

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 328,60

DJIA : clôture en hausse de 387,40 points, ou 1,2%, à 33 390,97

S&P 500 : clôture en hausse de 64,29 points, ou 1,6%, à 4 045,64

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 226,02 points, ou 2,0%, à 11 689,01

EUR : en hausse à 1,0642 USD (1,0601 USD)

GBP : en hausse à USD1.2028 ( USD1.1979)

USD : faible à JPY135,72 (JPY136,21)

OR : en hausse à 1 853,45 USD l'once (1 845,56 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 85,23 USD le baril (85,34 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

09:30 CET Indice des directeurs d'achat de la construction de l'UE

11:00 CET Commerce de détail de l'UE

09:30 CET PMI de la construction en Allemagne

09:30 GMT PMI de la construction au Royaume-Uni

Selon une nouvelle étude, environ 630 000 petites et micro-entreprises britanniques risquent de faire faillite en raison de la flambée des coûts et des pressions exercées sur les consommateurs. L'analyse des données de 2,3 millions de micro-entreprises britanniques, qui sont généralement des entreprises comptant moins de 10 employés, a mis en évidence une pression croissante parmi les petites entreprises en raison de la flambée des coûts, tels que l'augmentation des factures d'énergie. Le rapport Venture Forward, produit par GoDaddy, indique que l'effondrement potentiel de ces entreprises représenterait un coup dur d'environ 12 milliards de livres sterling pour l'économie. Ce rapport intervient avant le budget de printemps du gouvernement pour le premier ministre et le chancelier Jeremy Hunt.

Le Royaume-Uni sera une "superpuissance" scientifique et technologique d'ici la fin de la décennie, selon un nouveau plan annoncé par le Premier ministre Rishi Sunak. Un financement de plus de 360 millions de livres sterling a été promis par le gouvernement britannique, le Premier ministre espérant qu'un cadre scientifique et technologique placera le Royaume-Uni à l'avant-garde des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et les superordinateurs. Cette ambition a été l'un des objectifs centraux du premier ministre Sunak, Michelle Donelan ayant été récemment nommée à la tête du nouveau ministère des sciences, de l'innovation et de la technologie.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève B&M European Value Retail à 'outperform' (secteur perform) - objectif de cours 550 (460) pence.

HSBC relève Nichols à 'acheter' (conserver).

Barclays abaisse InterContinental Hotels à "poids égal" (surpondération).

ENTREPRISES - FTSE 100

Le nouveau directeur général de Shell, Wael Sawan, a déclaré que les États-Unis sont plus attrayants pour les investissements énergétiques que le Royaume-Uni, dans une interview accordée au Times. Sawan a déclaré au journal que le gouvernement britannique devrait s'inspirer des récentes mesures prises par les Etats-Unis, telles que la "loi sur la réduction de l'inflation", qui prévoit un paquet de subventions de 369 milliards USD pour encourager les investissements verts nationaux. M. Sawan a déclaré qu'il "réfléchirait à deux fois" avant d'investir davantage dans le pétrole au Royaume-Uni, citant des propositions "plus attrayantes", telles que le Golfe du Mexique américain. Les développements récents au Royaume-Uni, tels que les interventions ad hoc, les retards dans la planification et le manque de clarté concernant les subventions, sont susceptibles d'entraver l'objectif de Shell d'investir 25 milliards de GBP au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie, a-t-il déclaré.

AstraZeneca a noté des résultats positifs de haut niveau provenant d'une analyse de l'essai de phase II Destiny-PanTumor02 en cours pour Enhertu. Enhertu, ou trastuzumab deruxtecan, a atteint la cible du taux de réponse objective et a montré une réponse durable sur plusieurs tumeurs solides avancées exprimant HER2 chez des patients lourdement traités. Enhertu est commercialisé conjointement par Astra et Daiichi Sankyo.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fournisseur de services d'expédition Clarkson a augmenté la rémunération de ses actionnaires pour la 20e année consécutive, sur fond de performance "record". En 2022, le chiffre d'affaires a bondi à 603,8 millions de GBP, contre 443,3 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt est passé de 69,1 millions de GBP à 100,1 millions de GBP. L'entreprise a augmenté son dividende final de 57 à 64 p, ce qui donne un versement pour l'ensemble de l'année de 93 p, en hausse par rapport à 84 p. "Alors que les perspectives géopolitiques mondiales pour 2023 et au-delà restent incertaines, la force de l'activité et l'équilibre entre l'offre et la demande, soutenus par le niveau record de notre carnet de commandes à terme, nous donnent confiance dans les perspectives de Clarksons", a déclaré le PDG Andi Case.

AUTRES ENTREPRISES

WANdisco a confirmé qu'elle en était aux "premières étapes de l'exploration proactive" d'une éventuelle cotation supplémentaire aux États-Unis. L'entreprise de logiciels de gestion de données basée à Sheffield est spécialisée dans l'informatique distribuée. Elle a déclaré : "En tant que société technologique dont le siège social est à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis, WANdisco a depuis longtemps fait part de son intention d'envisager une cotation supplémentaire de ses actions ordinaires aux États-Unis." La société a déclaré qu'elle restait attachée à l'AIM de Londres et au maintien de sa cotation à cet endroit.

Craneware a annoncé que son chiffre d'affaires pour le semestre clos le 31 décembre a augmenté de 6 % pour atteindre 84,7 millions de dollars US, contre 80,2 millions de dollars US l'année précédente, bien que le bénéfice avant impôts ait chuté à 5,2 millions de dollars US, contre 6,2 millions de dollars US. La société axée sur l'optimisation des performances financières des prestataires de soins de santé a maintenu un dividende intérimaire de 12,5 pence. Craneware a déclaré qu'elle est confiante de pouvoir fournir des résultats annuels en ligne avec le consensus actuel, et que les éléments de base sont en place pour accélérer la croissance au fur et à mesure que les vents contraires auxquels est confronté le marché américain des soins de santé s'atténuent. "Nous sommes financièrement forts, avec des réserves de trésorerie saines et une base solide de revenus annuels récurrents", a déclaré le PDG Keith Neilson.

La société d'agents immobiliers londonienne Foxtons a confirmé l'acquisition d'Atkinson McLeod pour un montant de 7,4 millions GBP, qui sera financé par ses réserves de trésorerie existantes. Atkinson McLeod est une agence immobilière opérant dans le centre-est de Londres, avec quatre succursales, qui tire environ 90 % de ses revenus d'environ 1 100 locations. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie de Foxton qui consiste à acquérir des entreprises de location "qui offrent un rendement intéressant sur le capital investi, améliorent les bénéfices et la résilience des bénéfices du groupe", tout en renforçant sa marque de location. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices cette année, a-t-il déclaré. L'annonce de lundi a confirmé un rapport de Sky News de dimanche.

