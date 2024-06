B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOS) est un fournisseur de solutions de mobilité pour l'identification automatique et la capture de données (AIDC). La société distribue des composants électroniques pour l'industrie aéronautique civile, l'industrie de la défense et les fabricants d'équipements de haute technologie. La société opère à travers deux segments : les solutions RFID et mobiles et les solutions pour la chaîne d'approvisionnement. La division RFID et solutions mobiles de la société propose l'intégration de solutions, ainsi que des produits autonomes, notamment du matériel d'identification par radiofréquence (RFID) et AIDC et des équipements de communication, ainsi que des applications logicielles spécifiques à l'industrie. La division Supply Chain Solutions de la société fournit des composants électroniques, des équipements de télécommunications et des services de consolidation de composants aux secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine et des télécommunications, ainsi qu'aux entreprises du monde entier. La société dessert les marchés de l'avionique, de la défense, de la vente au détail, des fabricants, des gouvernements et du bétail.

Secteur Machines et équipements industriels