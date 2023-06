BP Marsh & Partners présente ses plans pour le produit de la vente de sa participation dans Kentro

(Alliance News) - BP Marsh & Partners PLC a annoncé mardi un versement spécial, une révision de sa politique de dividendes et un rachat d'actions, tout en exposant ses plans concernant le produit de la vente de sa participation dans Kentro Capital Ltd.

Fin mai, l'investisseur londonien de capital-risque dans les entreprises de services financiers a annoncé qu'il vendrait une participation de 19 % dans Kentro pour 51,5 millions de livres sterling en espèces à l'intermédiaire d'assurance basé aux États-Unis, Brown & Brown Inc.

Mardi, BP Marsh a déclaré qu'elle verserait cette année un dividende spécial de 1 million de livres sterling, soit 2,78 pence par action, et qu'elle avait l'intention de verser des dividendes d'une valeur de 2 millions de livres sterling par an pour les exercices 2024, 2025 et 2026.

En outre, l'entreprise prévoit d'engager 6 millions de livres sterling dans des rachats d'actions.

Au total, ces trois mesures rapporteraient environ 13 millions de livres sterling aux actionnaires au cours des trois prochaines années.

BP Marsh a toujours l'intention de verser un dividende final supplémentaire de 1,39 pence pour l'exercice se terminant le 31 janvier, comme annoncé précédemment.

La société a déclaré qu'elle continuait à voir un grand nombre de nouvelles opportunités commerciales potentielles, avec 60 nouvelles demandes de renseignements au cours de l'année qui s'est achevée le 31 janvier.

Parmi les opportunités actuellement à l'étude figurent : une agence de souscription en phase de démarrage, qui souhaite se spécialiser dans la souscription d'assurances maritimes, et un courtier en assurances bien établi, spécialisé dans les assurances pour les clients fortunés et dans les affaires d'art et de spéculation.

Le président Brian Marsh a déclaré : "Le groupe est bien capitalisé : "Le groupe est bien capitalisé, n'a pas de dettes et dispose d'une solide réserve de nouvelles opportunités d'investissement, ainsi que de prévisions de croissance au sein du portefeuille existant, ce qui renforce la confiance du groupe dans la poursuite de sa stratégie.

Les actions de BP Marsh ont clôturé en hausse de 2,4 % à 346,25 pence à Londres mardi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

