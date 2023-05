BP Marsh & Partners vend sa participation dans Kentro Capital

BP Marsh & Partners PLC - investisseur londonien de capital-risque dans les entreprises de services financiers - va vendre une participation de 19 % dans Kentro Capital Ltd pour un montant de 51,5 millions de livres sterling à Brown & Brown Inc, un intermédiaire d'assurance basé aux États-Unis. La cession est soumise à l'approbation de la Financial Conduct Authority.

Kentro Capital est un groupe d'investissement dans le secteur de l'assurance basé à Londres. BP Marsh a investi pour la première fois dans Kentro en août 2014, avec un investissement initial de 1,5 million de livres sterling pour une participation de 5,0 %.

Cours actuel de l'action : 333,00 pence, en hausse de 3,7%.

Variation sur 12 mois : en hausse de 17%

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

