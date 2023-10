B.P. Marsh & Partners Plc est un investisseur spécialisé basé au Royaume-Uni dans les entreprises intermédiaires de services financiers en phase de démarrage et de croissance. Les secteurs de la société comprennent le Royaume-Uni et les autres pays. La société investit dans diverses entreprises, notamment des intermédiaires d'assurance, des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine et de fonds et des sociétés de conseil et de consultation spécialisées. La Société investit des montants allant jusqu'à 5 millions de livres sterling au premier tour. Le stade d'investissement va de la start-up au plus développé. Ses investissements se font dans le secteur des intermédiaires d'assurance. Ses investissements dans le secteur des intermédiaires d'assurance sont séparés en deux domaines, à savoir les courtiers d'assurance et les agences de souscription/agents généraux gestionnaires (AGG). Les filiales de la Compagnie comprennent B.P. Marsh & Company Limited, Marsh Insurance Holdings Limited et B.P. Marsh (North America) Limited, qui fournit des services liés aux investissements. La société considère les opportunités d'investissement basées au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et à l'international.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds