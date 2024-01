B. Riley Financial, Inc. est une plateforme de services financiers diversifiés. Les segments de la société comprennent les marchés des capitaux, la gestion de patrimoine, le conseil financier, la vente aux enchères et la liquidation, les communications et le segment des consommateurs. Le segment Capital Markets fournit des services de banque d'investissement et de courtage institutionnel. Le secteur de la gestion de patrimoine offre des services de courtage de détail, de gestion des investissements, d'assurance et de préparation des déclarations fiscales aux particuliers et aux familles, aux petites entreprises, aux organisations à but non lucratif, aux fiducies, aux fondations, aux fonds de dotation et aux régimes de retraite agréés. Le secteur du conseil financier fournit une variété de services de conseil spécialisés couvrant la faillite, la restructuration, la gestion de redressement, la comptabilité légale, le soutien en cas de crise et de litige, l'évaluation et la valorisation, l'immobilier et la gestion des opérations. Le secteur des ventes aux enchères et de la liquidation, des communications, fournit des services de liquidation au détail. Le secteur de la consommation comprend Targus et son portefeuille d'investissement dans les marques.

Indices liés Russell 2000