Les espoirs d'atterrissage en douceur de l'économie américaine éclairent les perspectives des actions

L'indice de référence S&P 500 a rebondi d'environ 15 % depuis la mi-juin, réduisant de moitié sa perte depuis le début de l'année, et le Nasdaq Composite, très technologique, a progressé de 20 % sur cette période. De nombreuses valeurs dites "mèmes" qui avaient été malmenées au cours du premier semestre sont revenues en force, tandis que l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de la peur à Wall Bourse, est proche de son plus bas niveau en quatre mois.

La semaine dernière, le sentiment haussier a atteint son plus haut niveau depuis mars, selon une enquête de l'Association américaine des investisseurs individuels. Au début de l'année, cette jauge est tombée à son plus bas niveau en près de 30 ans, lorsque les actions se sont effondrées en raison des inquiétudes concernant l'impact du resserrement monétaire de la Réserve fédérale sur l'économie.

"Nous avons connu une certaine souffrance, mais la perspective dans laquelle les gens négocient s'est violemment transformée en un verre à moitié plein contre un verre à moitié vide", a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements de Nationwide.

Les données des deux dernières semaines ont renforcé l'espoir que la Fed puisse réaliser un atterrissage en douceur de l'économie. Alors que le solide rapport sur l'emploi de la semaine dernière a apaisé les craintes de récession, les chiffres de l'inflation de cette semaine ont montré la plus grande décélération mensuelle de la hausse des prix à la consommation depuis 1973.

Le changement d'humeur du marché s'est reflété dans les données publiées par BoFA Global Research vendredi : les valeurs technologiques ont connu leur plus grande affluence depuis environ deux mois au cours de la semaine dernière, tandis que les Treasury Inflation-Protected Securities, ou TIPS, qui sont utilisés pour se couvrir contre l'inflation, ont enregistré leur cinquième semaine consécutive de sorties.

"Si en fait un atterrissage en douceur est possible, alors vous voudriez voir le genre de données que nous avons vu jusqu'à présent", a déclaré Art Hogan, chef de la stratégie de marché chez B. Riley Wealth. "Des chiffres solides sur l'emploi et une baisse de l'inflation seraient tous deux des données importantes pour cette théorie."

Jusqu'à jeudi, le S&P 500 était en hausse de 1,5 % pour la semaine, en voie de réaliser sa quatrième semaine consécutive de gains.

Jusqu'à récemment, l'optimisme était difficile à trouver. Le mois dernier, le positionnement des actions se situait dans le 12e percentile de sa fourchette depuis janvier 2010, selon une obligation des analystes de la Deutsche Bank datant du 29 juillet, et certains acteurs du marché ont attribué le grand saut des actions aux investisseurs qui ont rapidement dénoué leurs paris baissiers.

Avec les fluctuations des marchés boursiers tombant à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, un soutien supplémentaire aux actions pourrait provenir des fonds qui suivent la volatilité et deviennent haussiers lorsque les fluctuations du marché s'atténuent.

Les fonds ciblant la volatilité pourraient absorber environ 100 milliards de dollars d'exposition aux actions dans les mois à venir si les fluctuations restent modérées, a déclaré Anand Omprakash, responsable de la stratégie quantitative des produits dérivés chez Elevation Securities.

"Si leur allocation devait augmenter, cela constituerait un vent arrière pour les prix des actions", a déclaré M. Omprakash.

La semaine prochaine, les investisseurs surveilleront les ventes au détail et les données sur le logement. Des rapports sur les bénéfices sont également attendus de la part d'un certain nombre de grands détaillants, dont Walmart et Home Depot, qui donneront un nouvel aperçu de la santé du consommateur.

L'inquiétude demeure sur les marchés, de nombreux investisseurs étant encore meurtris par la chute de 20,6 % du S&P 500 au cours des six premiers mois de l'année.

Les responsables de la Fed ont repoussé les attentes selon lesquelles la banque centrale mettra fin à ses hausses de taux plus tôt que prévu, et les économistes ont averti que l'inflation pourrait revenir dans les mois à venir.

Certains investisseurs se sont alarmés de la rapidité avec laquelle l'appétit pour le risque a rebondi. L'ETF Ark Innovation, l'une des principales victimes du marché baissier de cette année, a grimpé d'environ 35 % depuis la mi-juin, tandis que les actions d'AMC Entertainment Holdings, l'une des premières "actions mèmes", ont doublé sur cette période.

"Si vous regardez l'ensemble des actifs en ce moment, vous ne voyez plus beaucoup de risques liés aux marchés", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services, pense que la résistance technique et les valorisations boursières gonflées sont susceptibles de rendre difficile la progression du S&P 500 bien au-delà du niveau de 4200-4300. L'indice était récemment à 4249 vendredi après-midi.

La saisonnalité peut également jouer un rôle. Septembre - lorsque la Fed tient sa prochaine réunion de politique monétaire - a été le pire mois pour les actions, le S&P 500 perdant en moyenne 1,04 % depuis 1928, selon les données de Refinitiv.

Le fait que les Wall Streeters prennent des vacances tout au long du mois d'août pourrait également drainer le volume et attiser la volatilité, a déclaré M. Hogan, de B. Riley Wealth.

"Une liquidité plus faible a tendance à exagérer ou à exacerber les mouvements", a-t-il dit.