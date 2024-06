B2Gold Corp. a annoncé les résultats positifs d'une évaluation économique préliminaire (" EEP ") préparée conformément à l'instrument national 43-101 (" NI 43-101 ") sur son projet aurifère Gramalote, détenu à 100 % et situé dans le département d'Antioquia, en Colombie (le " projet Gramalote "). Le projet Gramalote est situé dans le centre de la Colombie, à environ 230 kilomètres (?km ?) au nord-ouest de Bogota et à 100 km au nord-est de Medellin, dans la province d'Antioquia, qui a exprimé une attitude positive à l'égard du développement de projets miniers responsables dans la région.

D'après les résultats préliminaires obtenus en 2022 dans le cadre du projet à grande échelle envisagé avec AngloGold Ashanti Limited ("AngloGold"), le projet n'a pas atteint les seuils de rendement combinés pour le développement par les deux partenaires à 50 %, B2Gold et AngloGold. En conséquence, B2Gold et AngloGold ont exploré des alternatives pour le projet qui ont abouti à l'acquisition par B2Gold des 50% d'intérêts d'AngloGold dans le projet Gramalote, ce qui a donné lieu à un propriétaire unique du projet Gramalote pour la première fois dans l'histoire récente. Après la consolidation, B2Gold a réalisé un examen détaillé du projet Gramalote, y compris le cœur de la ressource à haute teneur, la taille et l'emplacement de l'installation, l'alimentation électrique, les options d'exploitation minière et de traitement, la conception des résidus, la réinstallation, le séquençage potentiel de la construction et la conception du camp afin d'identifier les économies potentielles pour développer un projet à moyenne échelle.

Les résultats de l'examen ont permis à la société de déterminer les paramètres et les hypothèses optimaux pour l'EEP. L'EEP, dont la date d'entrée en vigueur est le 1er avril 2024, a été préparée par B2Gold et évalue la récupération de l'or à partir d'une exploitation minière à ciel ouvert qui déplacera jusqu'à environ 97 000 tonnes par jour (?tpj ?) (35,3 Mtpa), avec une usine de traitement d'environ 16 500 tpj (6.0 Mtpa) qui comprend le concassage, le broyage, la flottation, le broyage fin du concentré de flottation et la lixiviation par agitation du concentré de flottation suivie d'un processus de récupération du carbone dans la pulpe pour traiter les lingots de doré. L'estimation des ressources minérales du projet Gramalote qui constitue la base de l'EEP comprend des ressources minérales indiquées de 192,2 millions de tonnes d'une teneur de 0,68 g/t d'or pour un total de 4 210 000 onces d'or et des ressources minérales présumées de 85,4 millions de tonnes d'une teneur de 0,54 g/t d'or pour un total de 1 480 000 onces d'or.

Les hypothèses de l'EEP comprennent des revenus basés sur un prix de l'or de 2 200 $ l'once pour les trois premières années de production et de 2 000 $ l'once pour le reste de la durée de vie du projet, un prix du carburant compris entre les prix actuels et le prix post-subvention prévu, ainsi que les prix actuels des réactifs, de la main-d'œuvre, de l'électricité et d'autres consommables. Sur la base des résultats positifs de l'EEP, B2Gold estime que le projet Gramalote a le potentiel de devenir une mine d'or à ciel ouvert de taille moyenne et à faible coût. Le projet Gramalote présente plusieurs avantages en termes d'infrastructures, notamment un approvisionnement en eau fiable ?

région à forte pluviosité et située à proximité de la rivière Nus, proximité d'une route nationale qui relie directement Medellin et d'un grand fleuve doté d'installations portuaires, capable d'acheminer des fournitures par barge jusqu'à 70 km du site, main-d'œuvre qualifiée en Colombie. En outre, B2Gold s'attend à ce que le projet Gramalote bénéficie de plusieurs avantages opérationnels clés, notamment Les excellentes caractéristiques métallurgiques du minerai, qui se traduisent par des taux de récupération élevés à des coûts de traitement faibles, un taux de découverture relativement faible (taux de découverture de 3,3:1 sur la durée de vie du projet), la capacité d'extraire et de traiter du minerai à plus haute teneur au cours des premières années de la durée de vie de la mine, ce qui se traduira par une amélioration de l'économie du projet. L'EEP est soumise à un certain nombre d'hypothèses et de risques, notamment l'approbation d'une étude d'impact environnemental modifiée, l'obtention en temps voulu de tous les permis, modifications de permis et autres droits requis, le soutien du gouvernement et de la communauté locale au projet Gramalote, la cohérence de l'environnement réglementaire, la possibilité d'exploiter Gramalote dans le cadre d'une zone franche à société unique en Colombie, et l'absence d'augmentation importante des coûts estimés.

L'EEP est de nature préliminaire et comprend une petite quantité de ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives d'un point de vue géologique pour que l'on puisse leur appliquer les considérations économiques qui leur permettraient d'être classées dans la catégorie des réserves minérales, et il n'y a aucune certitude que l'EEP basée sur ces ressources minérales se réalisera. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. B2Gold prévoit de commencer les travaux de faisabilité dans le but d'achever une étude de faisabilité d'ici la mi-2025.

En raison des travaux réalisés dans le cadre des études précédentes, le travail restant à effectuer pour finaliser une étude de faisabilité pour le projet à moyenne échelle mis à jour n'est pas très important. Les principaux programmes de travail pour l'étude de faisabilité comprennent des études géotechniques et environnementales du site pour les empreintes de l'usine de traitement et de la décharge, ainsi que des estimations des coûts d'investissement et d'exploitation. Le projet Gramalote continuera à faire progresser les programmes de réinstallation, à établir des programmes de coexistence pour les petits mineurs, à travailler sur des projets relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement et à collaborer avec le gouvernement et les communautés locales dans le cadre de programmes sociaux. En raison des modifications souhaitées de l'usine de traitement et de l'emplacement des infrastructures, une étude d'impact sur l'environnement modifiée est nécessaire.

B2Gold a commencé à travailler sur les modifications de l'étude d'impact sur l'environnement et s'attend à ce qu'elle soit achevée et soumise peu après l'achèvement de l'étude de faisabilité. Si les résultats économiques définitifs de l'étude de faisabilité sont positifs et que B2Gold décide de développer le projet Gramalote en tant que mine d'or à ciel ouvert, B2Gold fera appel à son équipe interne de construction minière, qui a fait ses preuves, pour construire les installations de la mine et de l'usine de traitement.