B90 Holdings plc est une société de marketing et d'exploitation en ligne. La société se concentre sur l'exploitation de son propre produit de casino et de paris sportifs en ligne, ainsi que sur des activités de marketing pour d'autres sociétés de jeux en ligne. Elle s'occupe de générer des pistes de marketing et de conclure des contrats de marketing pour les activités de divers partenaires de l'industrie du jeu, tout en exploitant sa propre marque Bet90 Sports Ltd. Ses marques comprennent Bet90, Spinbookie, Oddsen.nu et Tippen4you. Les marques de Spinbookie comprennent les sports, les sports en direct, les sports virtuels, les sports électroniques, les promotions et le programme de fidélisation. Oddsen.nu met en relation des éditeurs avec des programmes d'affiliation qui leur permettent de promouvoir des offres liées aux paris sportifs. Ses activités comprennent la production de contenu médiatique couvrant un éventail d'actualités sportives, d'événements sportifs, d'analyses et de prévisions, qu'il publie ensuite sur son site Web Oddsen.nu. Oddsen.nu propose également un forum, où les utilisateurs finaux peuvent discuter des événements liés aux paris sportifs.

Secteur Casinos et jeux