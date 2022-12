EN BREF : B90 Holdings lève 540 000 GBP via des notes de prêt convertibles

B90 Holdings PLC - société de marketing en ligne basée sur l'île de Man - lève 540 000 GBP par la souscription de billets de prêt convertibles par les investisseurs existants de la société. Les billets de prêt ont une durée de trois ans et sont convertibles au plus tôt le 1er janvier 2024. Ils seront convertis avec une décote de 10 % par rapport au cours moyen des cinq jours de bourse précédant l'avis de conversion. D'ici là, elles offrent un coupon de 10% par an.

B90 affirme que les fonds levés seront utilisés pour développer les initiatives de croissance de l'entreprise et à des fins générales de fonds de roulement.

Le président exécutif Ronny Breivik déclare : "Depuis ma nomination, nous avons procédé à des changements opérationnels et mis en œuvre des initiatives de restructuration qui réduiront considérablement les frais généraux jusqu'en 2023. Les fonds levés grâce aux billets de prêt nous permettront de continuer à investir dans nos plans de croissance, sans avoir besoin d'accéder aux marchés des actions aux faibles niveaux actuels."

Cours actuel de l'action : 2,75 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 74%

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.