B90 Holdings plc se concentre sur les opérations de paris sportifs et les jeux de casinos via les opérations de Bet90 et Spinbookie, ainsi que sur la génération de leads marketing et la conclusion de contrats de marketing pour les activités de ses partenaires en matière de paris sportifs et de jeux de casinos, en utilisant sa propre marque Oddsen.nu et Tippen4you.com. La Société exploite deux plateformes d'affiliation, qui se concentrent sur le territoire germanophone et norvégophone, en utilisant le domaine tippen4you.com pour l'Allemagne, dont elle détient 100% et Oddsen.nu pour la Norvège. Les marques de la société comprennent Bet90, Spinbookie, Oddsen.nu, Tippen4you. pour les paris sportifs et le casino sur différents marchés. Les secteurs de la société comprennent l'exploitation de marques de paris sportifs et de casinos, ainsi que le marketing en ligne et la promotion de sites de paris sportifs et de casinos en ligne, en utilisant des accords d'affiliation. Les filiales de la société comprennent B90 Ventures Ltd, B90 Services BV, Sheltyco Enterprises Group Ltd, Spintastic NV et autres.

Secteur Casinos et jeux