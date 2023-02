Les actions de B90 en hausse suite à la nomination d'un nouveau conseiller stratégique

B90 Holdings PLC - société de marketing en ligne basée sur l'île de Man - nomme Mark Blandford conseiller stratégique de la société avec effet immédiat.

Blandford a fondé Sportingbet.com en 1998, avant d'introduire la société sur l'AIM en 2001. Après s'être retiré du conseil d'administration, il est devenu un investisseur actif dans l'espace numérique du jeu et du divertissement.

Le président exécutif par intérim, Ronny Breivik, déclare : "Mark a été le pionnier du développement, du financement et de la monétisation des entreprises de divertissement numérique Pay2Play au cours des quinze dernières années. Ayant travaillé avec lui précédemment chez Sportingbet, je suis extrêmement heureux qu'il ait investi dans B90 et qu'il ait maintenant accepté de devenir un conseiller stratégique de l'entreprise. Son expérience, ses conseils, sa vision du marché et ses connaissances, ainsi que son réseau de contacts, nous seront d'une aide précieuse alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance."

Cours actuel de l'action : 3,81 pence, en hausse de 17% à Londres mardi matin

Variation sur 12 mois : -55%.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.