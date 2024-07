BAB, Inc. franchise et concède des unités de vente au détail de bagels et de muffins sous les marques BAB, MFM et SweetDuet (SD). La société compte environ 63 unités franchisées et quatre unités sous licence en activité dans 20 États. La marque franchisée BAB se compose d'unités opérant sous le nom de Big Apple Bagels, proposant des bagels cuits quotidiennement, des fromages à la crème aromatisés, des cafés de qualité supérieure, des sandwichs aux bagels gourmands et d'autres produits connexes. Les unités BAB sont concentrées dans le Midwest et l'Ouest des États-Unis. La marque MFM comprend des unités opérant sous le nom de My Favorite Muffin Gourmet Muffin Bakery (MFM Bakery), proposant une variété de muffins et de cafés fraîchement cuits, et des unités opérant sous le nom de My Favorite Muffin Your All Day Bakery Cafe, proposant ces produits ainsi qu'une variété de sandwichs aux bagels de spécialité et de produits connexes. Le SweetDuet est un yaourt glacé en libre-service qui peut être ajouté comme marque supplémentaire dans un établissement BAB. Ses filiales comprennent BAB Systems, Inc, BAB Operations, Inc et BAB Investments, Inc.

Secteur Restaurants et bars