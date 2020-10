Ant Group obtient le feu vert pour son introduction en Bourse à Hong Kong 0 19/10/2020 | 11:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires HONG KONG (Reuters) - Le régulateur chinois a approuvé la demande d'Ant Group, filiale financière d'Alibaba, de s'introduire à la Bourse de Hong Kong alors que l'entreprise prévoit de lever environ 35 milliards de dollars (29,8 milliards d'euros) via une double cotation à Hong Kong et Shanghai, ont déclaré à Reuters lundi deux personnes proches du dossier. L'introduction en bourse d'Ant Group, dont le système de paiement mobile est le numéro un en Chine, pourrait dépasser l'IPO record de Saudi Aramco, qui a réussi à lever en décembre 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d'euros). L'entreprise prévoit de demander lundi l'autorisation d'inscription à la bourse de Hong Kong, a déclaré l'une des sources. La maison mère d'Ant, Alibaba, a refusé de commenter ces informations. (Scott Murdoch, Julie Zhu, Sumeet Chatterjee, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault) par Scott Murdoch et Julie Zhu

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur BABA AGRO FOOD LIMITED - Aucun article disponible -