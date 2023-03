Babcock devient le principal contractant de la défense en achevant le programme d'élimination des déchets.

(Alliance News) - Babcock International Group PLC a déclaré mercredi avoir finalisé la vente des activités de services d'urgence aérienne à Ancala Partners LLP pour 136,2 millions d'euros.

L'entreprise londonienne de services d'ingénierie dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et du nucléaire a déclaré que cela concluait son programme d'alignement du portefeuille, qui visait à concentrer Babcock et à réduire sa complexité.

Le programme de cession a permis de lever 570 millions de livres sterling et de transférer également des obligations de location d'environ 340 millions de livres sterling.

Suite à son achèvement, les deux tiers des revenus du groupe proviennent désormais de la défense, a déclaré Babcock.

Les entreprises de secours aériens faisaient partie du secteur de l'aviation de Babcock et fournissent des services médicaux, de lutte contre les incendies et de recherche et sauvetage.

Le président-directeur général, David Lockwood, a déclaré : "Nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions au début de notre redressement : nous avons renforcé le bilan et réduit la complexité. Environ deux tiers du groupe sont maintenant axés sur la défense, et nous sommes bien positionnés pour les futures opportunités de croissance sur nos marchés principaux. Les activités d'AES et de formation civile sont toutes deux entre de bonnes mains, et je souhaite à leurs nouveaux propriétaires beaucoup de succès dans la poursuite de leur croissance."

Ancala Partners est un gestionnaire d'investissements en infrastructures basé à Londres.

Babcock a déclaré que la vente d'AES faisait suite à la vente d'une partie de l'activité de formation civile de Babcock à Inspirit Capital début février.

Les actions étaient en hausse de 1,0% à 331,56 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

