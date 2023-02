Babcock salue un contrat de 400 millions de GBP avec le ministère britannique de la Défense

(Alliance News) - Babcock International Group PLC a annoncé mercredi qu'il avait remporté le contrat de gestion et d'exploitation de Skynet, le système de communication militaire par satellite du ministère britannique de la Défense.

Babcock est un entrepreneur de défense basé à Londres, spécialisé dans les services d'ingénierie aérospatiale, de défense et nucléaire. Elle est spécialisée dans la gestion d'actifs et d'infrastructures complexes.

Le contrat de six ans, qui débute en mars, a une valeur initiale de plus de 400 millions de GBP et fait partie du programme Skynet 6 du ministère de la Défense, d'une valeur de 6 milliards de GBP.

L'enveloppement de la prestation de services Skynet englobe l'exploitation de la constellation de satellites militaires et de stations terrestres du Royaume-Uni, y compris l'intégration des terminaux dans le réseau du MOD, en veillant à leur intégration et à leur soutien.

Babcock s'associera à SES, GovSat et Intelsat dans le cadre de Skynet SDW.

"Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour soutenir cette sauvegarde technologique de premier plan au niveau mondial. Skynet permet des communications vitales aux forces armées britanniques, où qu'elles se trouvent, contribuant ainsi à leur sécurité. Babcock est un leader mondial en matière de communications décrochées pour l'armée. Avec nos partenaires, nous fournirons une solution de haute technologie qui combine la disponibilité, l'abordabilité et la capacité dont le Royaume-Uni a besoin", a déclaré le directeur général David Lockwood.

Les actions Babcock se négociaient à Londres mercredi matin, en hausse de 1,1 %, à 307,19 pence chacune.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.