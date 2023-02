Babcock signe un accord sur la fabrication numérique

Babcock International Group PLC - entrepreneur de défense basé à Londres, spécialisé dans les services d'ingénierie aérospatiale, de défense et nucléaire, spécialisé dans la gestion d'actifs et d'infrastructures complexes - signe un accord-cadre avec Additure, société d'impression 3D sur métal basée à Daresbury, Cheshire. L'accord vise à renforcer les capacités de fabrication numérique de Babcock au sein de son activité terrestre.

Ian Brooks, directeur technique d'Additure, explique : "Dans toute entreprise d'approvisionnement mondial, il est crucial que les bons matériaux et les bonnes pièces détachées soient au bon endroit et au bon moment. Nous aiderons Babcock à atteindre cet objectif en améliorant sa capacité de fabrication avec les dernières pratiques d'ingénierie et de fabrication numériques, en fournissant une solution crédible et rentable pour la fourniture de pièces critiques à faible volume."

Cours actuel de l'action : 318,00 pence, en baisse de 0,4% lundi

Variation sur 12 mois : +4,1%.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

