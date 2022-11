L'entrepreneur britannique de la défense Babcock confiant dans ses perspectives de bénéfices

Babcock, qui contribue à l'entretien des équipements militaires et à la formation des militaires, a déclaré qu'elle était en bonne voie pour répondre aux prévisions du consensus, à savoir une augmentation de 10 % de son bénéfice annuel pour cet exercice, grâce à un plan de redressement et à l'environnement géopolitique.

La guerre de la Russie en Ukraine a incité les gouvernements à se concentrer sur la préparation militaire, ce qui les rend plus dépendants des services de Babcock, a déclaré le directeur général David Lockwood.

"Les gens sont très préoccupés par l'état de préparation, qui est essentiellement la disponibilité et la capacité .... C'est un facteur important dans les discussions que nous avons", a-t-il déclaré.

Les actions de Babcock, qui ont perdu 18% de leur valeur depuis le début de l'année, ont augmenté de 3% à 299 pence dans les premiers échanges. La société vaut environ 1,5 milliard de livres.

Malgré les perspectives positives de la demande, Babcock est, comme toutes les entreprises, confrontée aux vents contraires de l'inflation qui a atteint 11 % en Grande-Bretagne, le pays qui représente environ 63 % de ses revenus et où son plus gros client est le ministère de la Défense.

M. Lockwood a déclaré que Babcock avait conclu un accord salarial avec ses syndicats au début de l'année, accord qui, selon lui, visait à aider le plus possible les travailleurs les moins bien payés. Il a ajouté que plus de 70% de sa base de revenus bénéficiait d'une certaine protection contre l'inflation, le reste étant exposé car il s'agit de contrats à prix fixe.

D'autres pressions inflationnistes seraient compensées par des gains d'efficacité, a déclaré M. Lockwood, soulignant le passage à une fonction d'approvisionnement unique dans l'ensemble du groupe qui, selon lui, commence à porter ses fruits.

Babcock a déclaré mardi que le bénéfice d'exploitation sous-jacent s'élevait à 121,7 millions de livres (144 millions de dollars) pour le semestre clos le 30 septembre. Pour l'ensemble de l'année, le consensus prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 262 millions de livres.

(1 $ = 0,8452 livre)