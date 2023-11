Babcock International Group PLC est une entreprise de défense opérant au Royaume-Uni, en Australasie, au Canada, en France et en Afrique du Sud, et exportant vers d'autres marchés. La société fournit une gamme de produits et de solutions de service pour améliorer les capacités de défense et les actifs critiques de ses clients. Elle opère dans quatre secteurs : Marine, Nucléaire, Terre et Aviation. Le segment Marine comprend les navires, l'équipement et l'infrastructure maritime au Royaume-Uni et à l'étranger. Le secteur nucléaire comprend les sous-marins et les services d'ingénierie complexes à l'appui des programmes et projets de démantèlement, de la formation et du soutien opérationnel, de la gestion des programmes de nouvelles constructions et de la conception et de l'installation au Royaume-Uni. Le segment terrestre comprend la gestion de flottes de véhicules critiques, le soutien aux équipements et la formation pour des clients militaires et civils. Le segment Aviation comprend des services d'ingénierie critiques pour des clients civils et de défense, y compris la formation des pilotes, et le soutien des équipements.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense