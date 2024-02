Baby Bunting Group Limited est un détaillant spécialisé en puériculture et un magasin de puériculture à guichet unique. La société s'adresse aux parents d'enfants âgés de 0 à 3 ans et aux futurs parents. Ses principales catégories de produits comprennent les poussettes, les berceaux et le mobilier de puériculture, la sécurité automobile, les jouets, les vêtements pour bébés, l'alimentation, les couches, la manchester, les accessoires et les consommables associés, et elle offre des services liés aux bébés, notamment l'installation de sièges d'auto agréés pour la sécurité et la location de certains produits de puériculture et de sécurité pour le voyage. Il propose diverses marques, dont Bugaboo, Silvercross, Steelcraft, Britax Safe n Sound, Maxi Cosi, Infasecure, Ergobaby, Boori, Oricom, Medela, Bonds, Huggies, Bright Starts, et d'autres. Son objectif principal est de soutenir les nouveaux et futurs parents dans les premières années de leur vie de parents. Elle offre également une variété de services, y compris une liste de cadeaux, le service "click and collect", l'installation de sièges d'auto accrédités et la mise à disposition. La société dispose d'un réseau d'environ 60 magasins de détail dans toute l'Australie, ainsi que d'une boutique en ligne.

Secteur Détaillants autres spécialités