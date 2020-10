Communiqué de presse

5 octobre 2020

A la suite de la nomination par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Nancy en date du 7 septembre 2020, les administrateurs provisoires de Baccarat, la SCP Abitbol & Rousselet agissant par Me Frédéric Abitbol et la SELARL Krebs-Suty-Gelis agissant par Me Christophe Gelis, ont nommé ce jour M. Hervé Martin en qualité de Directeur Groupe avec effet immédiat et jusqu'au 31 janvier 2021 (cette durée pouvant être prorogée ou raccourcie dans le cas où le mandat des administrateurs provisoires prendrait fin avant).

Le nouveau Directeur Groupe sera en charge de la direction opérationnelle de Baccarat et de ses filiales sous le contrôle des administrateurs provisoires.

M. Hervé Martin dispose de nombreuses années d'expérience en qualité d'administrateur et de dirigeant de sociétés de premier plan dans le secteur du luxe en France et à l'international. Il a notamment été directeur général de Baccarat de 2007 à 2011.

