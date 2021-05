Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 : 40,2 M€

En hausse de +44,4% à changes comparables et +38,6% à changes courants

Baccarat dépasse au premier trimestre les niveaux d'activité d'avant pandémie avec une croissance de +16,4% à changes comparables par rapport au premier trimestre de 2019

Toutes les régions ont contribué à cette remarquable performance dans un contexte de crise sanitaire continue

Une trésorerie brute à fin mars 2021 à un niveau record de 45,2 M€, supérieure de 19,1 M€ à la dette financière

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 40,2 M€, en hausse de +38,6% par rapport au premier trimestre 2020 et +14,0% par rapport au premier trimestre 2019, en données publiées. A changes comparables, exclusion faite de l'impact négatif des fluctuations monétaires par rapport à l'euro sur la période, la hausse du chiffre d'affaires s'établit à +44,4% par rapport à 2020 et +16,4% par rapport à 2019 pour le premier trimestre.

Après une année 2020 inédite marquée par une crise sanitaire mondiale, le premier trimestre 2021, malgré des mesures de restrictions sanitaires persistantes, marque une accélération des ventes et confirme le rebond observé sur le second semestre 2020 qui a affiché une croissance de +5,0% à changes constants par rapport à la même période en 2019.

Chiffre d'affaires - Données non auditées



(en milliers d'euros) 1er trimestre

2021 1er trimestre

2020 Variation 1er trim.

2021/2020 Variation 1er trim.

2021/2019 A changes courants A changes comparables A changes comparables Europe 13 909 10 684 +30,2% +30,4% +14,3% Amériques 7 356 5 086 +44,6% +58,3% +36,2% Japon 12 181 10 100 +20,6% +28,3% +22,6% Asie hors Japon 4 073 2 141 +90,3% +100,7% -27,2%* Reste du Monde 2 668 979 +172,6% +172,7% +86,9% TOTAL 40 188 28 990 +38,6% +44,4% +16,4%

*Exclusion faite des affaires spéciales du premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de l'Asie hors Japon est en croissance de +36,2% à changes comparables par rapport à 2019.

Analyse de l'activité du premier trimestre 2021 (par rapport aux mêmes périodes en 2020 et 2019)

En Europe, le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 13,9 M€, en hausse de +30,4% à changes comparables (+30,2% à changes courants) par rapport au premier trimestre 2020 et en hausse de +14,3% à changes comparables par rapport à celui de 2019. La croissance par rapport à 2020 a été tirée par la performance de tous les canaux de distribution notamment celle du e-commerce et des redevances de marques, alors que les ventes à nos partenaires stratégiques BtoB ont été en retrait. Il est à noter que les mesures de confinement n'ont été progressivement appliquées qu'à compter de mi-mars en 2020, alors que bon nombre de points ventes, notamment en Europe de l'Ouest, ont connu de longues périodes de fermeture au premier trimestre 2021.

La région Amériques affiche un chiffre d'affaires de 7,4 M€ sur le premier trimestre 2021, en hausse +58,3% à changes comparables par rapport au premier trimestre 2020 (+44,6% à changes courants) et en hausse de +36,2% à changes comparables par rapport à la même période en 2019. Tous les canaux de distribution y compris l'Amérique Latine ont contribué à cette performance et les ventes en ligne ont plus que doublées par rapport à la même période l'an passé.

Au Japon, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 atteint 12,2 M€ en progression de +28,3% à changes comparables par rapport à la même période en 2020 (+ 20,6% à changes courants) et +22,6% par rapport au premier trimestre 2019. La performance au Japon est d'autant plus remarquable que les points de vente étaient encore ouverts jusqu'à fin mars 2020. Cette croissance traduit le dynamisme de l'ensemble des canaux de distribution, en particulier le e-commerce dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à l'année dernière et quadruplé par rapport à 2019.

En Asie hors Japon, où les effets de la pandémie se sont fait sentir dès le mois de janvier 2020, le chiffre d'affaires a doublé par rapport au premier trimestre 2020 (+100,7% à changes comparables et +90,3% à changes courants) et atteint 4,1 M€. Par rapport à 2019, le chiffre d'affaire de la zone du premier trimestre 2021 est en retrait de -27,2% à changes comparables en raison d'un volume d'affaires spéciales significatif facturé sur mars 2019. Hors affaires spéciales, le chiffre d'affaire de la période est en hausse de +36,2% par rapport à la même période en 2019 et à changes comparables.

Sur le reste du monde, le chiffre d'affaire s'élève à 2,7 M€ et affiche une croissance remarquable de +172,7% à changes comparables (+172,6% à changes courants), reflet du très fort rebond des ventes au Moyen Orient par rapport à la même période l'an passé.

Excédent financier net à fin mars 2021

A fin mars 2021, la structure financière de Baccarat reste solide avec un excédent de trésorerie par rapport à son endettement financier brut de 19,1M€ contre un excèdent de 10,6 M€ à fin décembre 2020 et un endettement financier net de 3.1 M€ à fin mars 2020.

Cet excédent financier net de 19,1 M€ est composé principalement d'une trésorerie brute de 45,2 M€ nette des dettes financières d'un montant total de 26,1 M€ (hors passifs financiers induits par la norme IFRS16), dont 17,3 M€ de financement long terme à échéance du 31 décembre 2025 auprès de l'actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited, 0,5 M€ d'intérêts courus sur ce financement à payer en janvier 2022 et 8,3 M€ de tirage de lignes de crédit court terme.

Sur le plan de la liquidité, au 31 mars 2021, le groupe dispose d'une trésorerie de 45,2 M€ (contre

37,3 M€ au 31 décembre 2020 et 26,3 M€ au 31 mars 2020) et d'un total de 17,9 M€ de lignes de crédit (18,4 M€ au 31 décembre 2020) dont 8,3 M€ ont été tirées à fin mars 2021 (9,2 M€ à fin décembre 2020).

Informations complémentaires

Dans l'attente de l'offre publique d'achat obligatoire selon la procédure simplifiée devant être prochainement déposée par les nouveaux actionnaires de contrôle de la Société (cf. communiqué financier publié le 30 avril 2021), la cotation des actions Baccarat reste suspendue.

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe Baccarat sur le site Internet www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com.

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde.

Depuis le 23 décembre 2020, Baccarat est indirectement et majoritairement contrôlée par Tor Investment Management LP (pour le compte des fonds dont elle assure la gestion), qui contrôle et détient la majorité du capital de Fortune Legend Limited Sàrl, société immatriculée au Luxembourg laquelle détient elle-même 97,1% du capital et des droits de vote de Baccarat.

Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

DEFINITIONS

Chiffre d'affaires à changes courants et à changes comparables :

Le chiffre d'affaires à changes courants correspond au chiffre d'affaires publié. Le retraitement opéré pour obtenir le chiffre d'affaires à changes comparables consiste à convertir le chiffre d'affaires de l'exercice précédent libellé en devises étrangères aux taux de change de l'exercice en cours afin de neutraliser les effets des fluctuations des parités monétaires sur l'évolution de l'activité.

Endettement Financier net :

L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut incluant les intérêts courus et non échus diminué de la trésorerie telle que définie par la recommandation 2009R-03 du Conseil National de la Comptabilité. L'endettement financier net inclut la totalité de la juste valeur des instruments financiers comptabilisés à l'actif et au passif du bilan mais n'inclut pas les passifs financiers (« dettes locatives ») résultant de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019.

Dans le cas où le montant de la Trésorerie excède la montant de l'endettement financier brut tel que défini, le Groupe utilise le terme d'« Excédent financier net ».

