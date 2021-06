Les actionnaires de la société Baccarat sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, le mercredi 30 juin 2021 à 10h30 dans les salons de l'Espace Hamelin, 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75783 Paris Cedex 16.

L'avis de réunion a été publié au BALO du 21 mai 2021 et l'avis de convocation au BALO du 14 juin 2021. Les documents préparatoires sont mis à la disposition du public et disponibles sur le site Internet de la société.

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis plus de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde.

Depuis le 23 décembre 2020, Baccarat est indirectement et majoritairement contrôlée par Tor Investment Management LP (pour le compte des fonds dont elle assure la gestion), qui contrôle et détient la majorité du capital de Fortune Legend Limited Sàrl, société immatriculée au Luxembourg laquelle détient elle-même 97,1% du capital et des droits de vote de Baccarat.

Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

