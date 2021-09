Baccarat : sur la voie d'une année record / Les performances du S1 2021 dépassent largement les niveaux d'avant la pandémie.

Ces résultats ont été portés par le fort rebond de l'activité de son réseau de boutiques en propre et de ses distributeurs, ainsi que par les chiffres remarquables de ses ventes en ligne et des redevances de marque. Ces résultats sont le fruit des investissements importants dans le digital et le e-commerce, où Baccarat a connu une forte accélération de ses ventes, qui ont presque triplé par rapport aux niveaux d'avant la pandémie et ont augmenté de 50 % par rapport à 2020.

Baccarat a enregistré une croissance à deux chiffres dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, grâce à une performance exceptionnelle sur ses marchés à fort potentiel que sont Les Amériques (+57,4 %), la zone Asie (hors Japon, +13,9 %) et le Reste du Monde, en particulier la Russie et le Moyen-Orient (+32,6 %). Cette très bonne performance s'est aussi confirmée sur ses marchés matures, en Europe (+12,8 %) et au Japon (+9,9 %).

COMMUNIQUE DE PRESSE 16 septembre 2021

Bryant Stone, Président de Baccarat, a déclaré : « Les solides performances de Baccarat démontrent la force et la pertinence de son business model et de son positionnement sur le marché, comme en témoignent la robustesse de sa croissance, de ses revenus et de sa rentabilité. Au-delà de la très bonne dynamique observée au cours du premier semestre 2021, nous sommes ravis de la réussite de la privatisation de Baccarat, qui permettra de consacrer les efforts et les ressources du groupe à l'investissement dans ses capacités de production, ainsi qu'à de nouvelles opportunités de croissance pour l'entreprise et pour la marque. Les actionnaires tiennent à remercier les équipes de Baccarat à l'international, son équipe de direction dirigée par Hervé Martin et les équipes à la Manufacture dirigée par Eric Brient, ainsi que les nombreux clients et partenaires passionnés de Baccarat à travers le monde, pour avoir rendu cette réussite possible. Baccarat a de grandes ambitions pour l'avenir, et nous sommes ravis de poursuivre cette histoire ensemble. »

Hervé Martin, Directeur Général de Baccarat, a commenté : « Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats exceptionnels que nos équipes ont obtenus au cours de cette période difficile. Baccarat a fait preuve d'une remarquable résilience dans toutes les régions et d'une grande agilité pour saisir les opportunités qui se sont présentées à nous sur des marchés dynamiques tels que les Amériques, la Russie et le Moyen-Orient.C'est le résultat direct des investissements continus menés dans nos canaux digitaux et nos lignes de produits. C'est aussi le fruit du mélange unique de notre héritage, de notre savoir-faireet de notre capacité d'innovation qui cherche en permanence à capturer l'imaginaire de nos clients, actuels et futurs, quelles que soient les générations et les pays du monde. Fort du succès de notre stratégie et de notre expansion dans des marchés à forte croissance, notamment en Chine, nous envisageons l'avenir avec confiance et prévoyons une année 2021 record en termes de revenus, d'EBITDA et de flux de trésorerie. »

A propos de Baccarat

Fondée en 1764, Baccarat est une marque de luxe mondialement connue pour ses produits hauts de gamme, symbolisant l'excellence de l'Art de Vivre à la française.

Pilier économique essentiel de sa région, la manufacture de Baccarat est située depuis son origine, en Lorraine en France. Depuis 257 ans, chaque création de Baccarat est réalisée par une élite d'artisans et porte le sceau d'un savoir-faire d'excellence transmis de génération en génération. Véritable source d'inspiration pour les plus grands designers internationaux, Baccarat ne cesse d'innover et de développer des collections prestigieuses distribuées dans le monde entier. La marque collabore également avec les plus grands acteurs du luxe pour créer des flacons sur mesure et des produits exclusifs. Des arts de la table aux luminaires, de la décoration aux bijoux, Baccarat est synonyme de glamour et de perfection.

