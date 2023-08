Bachem Holding AG est une société biochimique basée en Suisse qui fournit des services à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. La société se concentre sur le développement de procédés et la fabrication de peptides et de molécules organiques en tant qu'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), ainsi que sur le développement de produits biochimiques à des fins de recherche. Son portefeuille de produits comprend des colorants fluorescents pour l'analyse par transfert d'énergie de fluorescence (FRET) des interactions récepteur-ligand, des interactions protéine-protéine et du clivage des molécules de substrat, ainsi que des peptides glycosylés pour la manipulation des propriétés des médicaments. La société commercialise ses produits sous les marques Bachem et Clinalfa et exploite des installations de production en Suisse et aux États-Unis.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale