Bachem Holding AG : Toujours du potentiel 07/04/2021 | 08:59 Jordan Dufee 07/04/2021 | 08:59 achat En cours

Cours d'entrée : 420CHF | Objectif : 480CHF | Stop : 390CHF | Potentiel : 14.29% Le titre Bachem Holding AG présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 480 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 65% à l'horizon 2023.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 321 CHF.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 58.83 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BACHEM HOLDING AG 2.28% 5 989 MODERNA, INC. 27.82% 53 482 LONZA GROUP AG -5.45% 42 841 IQVIA HOLDINGS INC. 12.52% 39 038 CELLTRION, INC. -14.76% 37 052 SEAGEN INC. -17.42% 26 335 HANGZHOU TIGERMED CONSULTIN.. -10.09% 19 143 INCYTE CORPORATION -4.37% 18 287 PHARMARON BEIJING CO., LTD. 22.92% 17 370 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, IN.. 8.23% 16 661 BIO-TECHNE CORPORATION 25.02% 15 483

Données financières CHF USD EUR CA 2021 472 M 508 M 428 M Résultat net 2021 99,9 M 107 M 90,5 M Dette nette 2021 135 M 145 M 122 M PER 2021 56,7x Rendement 2021 0,87% Capitalisation 5 555 M 5 989 M 5 032 M VE / CA 2021 12,1x VE / CA 2022 10,2x Nbr Employés 1 475 Flottant 42,9% Prochain événement sur BACHEM HOLDING AG 28/04/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 452,50 CHF Dernier Cours de Cloture 404,50 CHF Ecart / Objectif Haut 26,1% Ecart / Objectif Moyen 11,9% Ecart / Objectif Bas -2,35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Thomas Meier Chief Executive Officer Alain Schaffter Chief Financial Officer Kuno Sommer Chairman Günther Loidl Chief Technology Officer Roland Schürmann Chief Operating Officer