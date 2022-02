Backblaze, Inc. : B. Riley à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 66,8 M - 58,1 M Résultat net 2021 -21,7 M - -18,9 M Tréso. nette 2021 103 M - 89,5 M PER 2021 -15,0x Rendement 2021 - Capitalisation 458 M 458 M 398 M VE / CA 2021 5,31x VE / CA 2022 4,51x Nbr Employés 243 Flottant - Graphique BACKBLAZE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BACKBLAZE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 15,10 $ Objectif de cours Moyen 28,20 $ Ecart / Objectif Moyen 86,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gleb Budman Chief Executive Officer Frank Patchel Chief Financial Officer Brian Wilson Secretary, Director & Chief Technology Officer Mark Potter Chief Information Security Officer Tina Cessna Senior Vice President-Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BACKBLAZE, INC. -10.60% 458 ACCENTURE PLC -17.41% 216 391 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. 0.86% 185 742 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -0.10% 119 741 INFOSYS LIMITED -6.26% 98 776 SNOWFLAKE INC. -8.16% 95 293