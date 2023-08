Backblaze, Inc. propose une plateforme de stockage en nuage. La société fournit aux entreprises et aux consommateurs des services en nuage pour stocker, utiliser et protéger leurs données. Elle fournit ces services en nuage par le biais d'une infrastructure logicielle spécialement conçue pour le Web et construite sur du matériel de base. Elle permet aux clients de se concentrer sur leurs activités principales. Elle construit une communauté de millions de lecteurs et de défenseurs de la marque. Les recommandations de sa communauté de défenseurs de la marque, combinées à son modèle d'acquisition de clients en libre-service et à un écosystème de milliers de partenaires, lui ont permis d'attirer des clients. Ces clients utilisent la plateforme Storage Cloud de Backblaze dans tous les pays pour développer et protéger les données de leur entreprise sur ses quelque deux exaoctets, ou deux billions de mégaoctets, de stockage de données sous gestion. Les services proposés sur son Storage Cloud comprennent Backblaze B2 Cloud Storage et Backblaze Computer Backup.

Secteur Services et conseils en informatique