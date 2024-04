Backstageplay Inc. est une société de divertissement et de marketing sur Internet basée au Canada. La société détient des droits sur certains logiciels et sur la propriété intellectuelle et opère dans le secteur du divertissement et du marketing sur Internet. La société fournit une plate-forme qui utilise essentiellement des technologies de jeux en ligne de qualité commerciale qui proposent des jeux et d'autres contenus tout en utilisant des logiciels et des systèmes de back-office qui gèrent les joueurs et leur activité de jeu. Le système Backstageplay fournit une infrastructure technologique permettant aux entreprises ou à leurs professionnels du divertissement de générer des revenus d'abonnement, de recharge et de publicité, tandis que les artistes ou autres célébrités engagées dans les médias sociaux fidélisent leurs fans. Les filiales de la société comprennent Parlay Malta (Holding) Limited (Parlay Holding), Parlay Malta Limited (Parlay Malta), et Backstageplay (Delaware) Inc.

Secteur Logiciels