BacTech Environmental Corporation est spécialisée dans les technologies environnementales. La société fournit des solutions de biolixiviation et de remédiation aux exploitations commerciales pour traiter et récupérer les métaux préférés (or, argent, cobalt et cuivre) et pour éliminer et transformer les contaminants nocifs tels que l'arsenic en produits bénins approuvés par l'agence de protection de l'environnement (EPA) pour la mise en décharge. En utilisant sa méthode de biolixiviation, l'entreprise neutralise les concentrés et les résidus toxiques. Sa technologie, la biolixiviation, utilise des bactéries naturelles pour neutraliser les sites miniers toxiques et permettre le traitement dans l'industrie minière. La société se concentre sur la construction d'une nouvelle installation de biolixiviation exploitée par le propriétaire à Tenguel, en Équateur, dans une région où l'arsenic est associé au minerai d'or sulfuré. Elle a identifié la région de Ponce Enriquez, dans le sud de l'Équateur, comme une zone où sa technologie de biolixiviation peut être déployée pour le traitement environnemental des concentrés produits localement dans le cadre de l'exploitation minière et de la remise en état des résidus.