(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à baisser ce jeudi, les investisseurs prenant peur des minutes hawkish de la Réserve fédérale américaine.

Le compte-rendu de la réunion de juillet du Comité fédéral de l'open market a montré que les responsables de la Fed continuent de voir des risques "significatifs" pour l'inflation et ont suggéré que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt pourraient être nécessaires.

Lors de cette réunion, la banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base supplémentaires pour les porter entre 5,25 % et 5,50 %, soit le niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans, une hausse qui, selon de nombreux économistes, sera la dernière de ce cycle. Cependant, les discussions ont montré que la plupart des participants craignent que la bataille pour maîtriser l'inflation soit loin d'être terminée et pourrait nécessiter de nouvelles mesures de resserrement.

"Malgré le récent discours optimiste de plusieurs responsables de la Fed, les marchés s'étaient habitués à l'idée que la hausse des taux de juillet serait probablement la dernière. Les minutes d'hier soir ont remis en question cette hypothèse, même si plusieurs responsables de la Fed ont estimé que les risques liés à la politique monétaire devenaient doubles, avec un certain malaise quant à savoir jusqu'où la banque centrale peut aller en matière de nouvelles hausses de taux", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

Dans les premières nouvelles des entreprises britanniques, BAE Systems a annoncé une acquisition de 5 milliards de dollars dans le secteur de l'aérospatiale. Rank Group, propriétaire de Grosvenor, a enregistré une perte annuelle en raison de charges de dépréciation.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 24,3 points, soit 0,3 %, à 7 332,58

Hang Seng : stable à 18 329,03

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 31 626,00

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,7% à 7 146,00

DJIA : clôture en baisse de 180,65 points, 0,5%, à 34 765,74

S&P 500 : clôture en baisse de 0,8% à 4 404,33

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,2% à 13 474,63

EUR : en baisse à 1,0872 USD (1,0906 USD)

GBP : baisse à 1,2725 USD (1,2750 USD)

USD : en hausse à JPY146,33 (JPY145,77)

Or : baisse à 1 892,95 USD l'once (1 902,61 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 83,309 USD le baril (84,83 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

11:00 CEST Commerce extérieur de l'UE

08:30 EDT Enquête de la Fed de Philadelphie sur les perspectives des entreprises américaines

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux États-Unis

10:00 EDT Indicateurs avancés américains

Rishi Sunak a fait part de ses espoirs de voir les Britanniques se sentir mieux lotis l'année prochaine, alors que l'économie britannique est confrontée à un "risque très réel" de récession en raison de la hausse des taux d'intérêt. Interrogé sur les efforts déployés pour maîtriser l'inflation, le premier ministre britannique a tenté d'adopter un ton optimiste en déclarant qu'il fallait faire preuve de "discipline" et éviter les réductions d'impôts "non financées". Les remarques de M. Sunak sont intervenues après qu'il a été révélé que l'inflation avait ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis 17 mois en juillet, en raison d'une baisse des prix de l'énergie. M. Sunak a déclaré au Times que "la meilleure chose à faire pour le pays est de faire baisser l'inflation" : "Cela signifie qu'il faut faire preuve de discipline en matière d'emprunts et de dépenses, qu'il s'agisse de dépenses liées aux salaires du secteur public ou de réductions d'impôts non financées.

La lutte des Lionnes pour le trophée de la Coupe du monde de football féminin devrait donner un coup de pouce de 185 millions de livres sterling à l'économie britannique, car les supporters affluent dans les pubs et les bars pour regarder la finale. L'affrontement entre l'Angleterre et l'Espagne dimanche devrait entraîner une hausse des dépenses de consommation au cours du week-end. Une analyse réalisée par le site d'épargne VoucherCodes.co.uk a révélé que 13,7 millions de téléspectateurs britanniques devraient suivre le match, et qu'environ un cinquième d'entre eux se rendraient dans leur pub, bar ou restaurant local pour s'imprégner de l'ambiance. Les téléspectateurs pourraient dépenser environ 138 millions de livres sterling dans les supermarchés pour s'approvisionner en nourriture, boissons, marchandises et décorations avant le coup d'envoi à 11 heures, selon le rapport qui s'appuie sur les prévisions de GlobalData.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman relève l'objectif de prix de Flutter Entertainment à 19 100 (18 800) pence - "acheter".

SOCIÉTÉS - FTSE 100

BAE Systems a déclaré avoir convenu d'acquérir Ball Aerospace auprès de Ball Corp pour un montant d'environ 5,55 milliards de dollars en espèces. L'opération sera financée par une combinaison de nouvelles dettes externes et de liquidités existantes. Ball Aerospace fournit des systèmes spatiaux critiques et des technologies de défense dans les domaines aérien, terrestre et maritime, et contribuera à renforcer le portefeuille multi-domaines de BAE. L'acquisition s'ajoutera aux perspectives de revenus "attrayantes et renforcées" de BAE Systems. "Il est rare qu'une entreprise de cette qualité, de cette envergure et de ces capacités complémentaires, avec de fortes perspectives de croissance et une adéquation étroite avec notre stratégie, devienne disponible", a déclaré Charles Woodburn, directeur général de BAE.

ENTREPRISES - FTSE 250

Empiric Student Property a déclaré avoir connu un "très bon départ" pour 2023, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 41,3 millions de livres sterling au premier semestre, contre 35,6 millions. Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté à 24,6 millions de livres sterling, contre 70,3 millions de livres sterling, en raison de la baisse des gains sur la juste valeur des immeubles de placement. L'actif corporel net EPRA par action a augmenté de 1,6 % pour atteindre 117,3 pence à la fin du mois de juin, contre 115,4 pence à la fin du mois de décembre, et le bénéfice EPRA a augmenté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 14,1 millions de livres sterling. Cela a contribué à soutenir une augmentation de 30 % de son dividende intérimaire, a déclaré Empiric, proposant un paiement de 1,625 pence pour la période. Ce montant comprend les 0,8125 pence proposés pour le deuxième trimestre. "Après avoir rempli nos chambres pour l'année universitaire à venir et enregistré une forte croissance des loyers à périmètre constant, nous restons confiants dans les perspectives de l'entreprise et du secteur plus large des logements étudiants construits à cet effet pour le reste de l'année 2023 et au-delà", a déclaré la société.

AUTRES ENTREPRISES

Rank Group a publié un rapport sur son exercice financier qui vient de s'achever. Au cours des 12 mois précédant le 30 juin, le revenu net des jeux a augmenté de 6 % d'une année sur l'autre, passant de 644 millions de livres sterling à 681,9 millions de livres sterling. Toutefois, la société a enregistré une perte avant impôts de 122,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 80,8 millions de livres sterling. Ce résultat est dû à diverses charges de dépréciation totalisant 118,9 millions de livres sterling au cours de l'année, ainsi qu'à des performances inférieures aux prévisions. Le nouvel exercice financier a démarré "en force" dans toutes ses activités, avec un revenu net des jeux sous-jacent à périmètre constant en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Compte tenu des difficultés persistantes de l'environnement commercial et des opportunités d'investissement, la société a décidé de ne pas proposer de dividende. Elle prévoit de recommencer à verser des dividendes "dès que les circonstances le permettront". John O'Reilly, directeur général : "Le retour des clients dans nos salles Grosvenor et Mecca continue de s'accélérer et les chiffres du second semestre nous incitent à l'optimisme après deux années très difficiles.

La Banque centrale d'Irlande cherche à obtenir un "compte rendu complet" d'un problème qui a amené des clients du groupe Bank of Ireland à retirer ou à transférer plus d'argent qu'il n'y en avait sur leurs comptes. Le ministre des finances, Michael McGrath, a déclaré qu'il voulait également savoir pourquoi cela s'était produit et ce qui serait fait pour éviter que cela ne se reproduise. Bank of Ireland a déclaré que l'incident était dû à un problème technique avec ses services et non à une cyberattaque. Elle a précisé que son application et ses services en ligne fonctionnaient à nouveau mercredi et que tous les virements ou retraits effectués pendant la panne apparaîtraient sur leurs comptes dans la journée.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

