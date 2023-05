BAE Systems confirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année en cours

(Alliance News) - BAE Systems PLC a confirmé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, s'attendant à une augmentation des ventes.

L'entreprise de défense basée à Londres a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes pour 2023 augmentent de 3 % à 5 % par rapport aux 23,26 milliards de livres sterling enregistrés en 2022.

Le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts devrait augmenter de 4 à 6 %, contre 2,48 milliards de livres sterling un an plus tôt.

Le directeur général Charles Woodburn a déclaré : "Depuis le début de l'année, les activités sont conformes aux attentes et les performances opérationnelles restent bonnes. Le flux de commandes pour les nouveaux programmes, les renouvellements et les progrès de notre réserve d'opportunités restent élevés."

BAE Systems publiera ses résultats intermédiaires pour le semestre se terminant le 30 juin le 2 août.

En février, la société a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 21,26 milliards de livres sterling pour 2022, contre 19,52 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois diminué de 5,7 %, passant de 2,11 milliards de livres sterling à 1,99 milliard de livres sterling.

Les actions étaient en baisse de 1,1 % à 1 008,50 pence l'unité jeudi matin à Londres.

