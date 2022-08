BAE Systems : contrat avec Lockheed Martin

BAE Systems a annoncé hier avoir reçu un contrat de la part de Lockheed Martin afin de concevoir et fabriquer la technologie de recherche infrarouge de nouvelle génération pour le missile intercepteur Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).



Cet équipement fournit des capacités de détection et de guidage essentielles qui aident à protéger les États-Unis et leurs alliés mondiaux contre les missiles balistiques.



'THAAD est un système très efficace pour atténuer les menaces de missiles à grande vitesse et nous le rendons plus performant', a déclaré Greg Procopio, directeur des solutions de guidage et de détection de précision chez BAE Systems. 'Nous anticipons les capacités des missiles balistiques de demain et concevons des systèmes électroniques adaptables pour contrer ces menaces.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.