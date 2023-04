BAE Systems : contrat avec Ritek autour des blindés CV90

BAE Systems annonce avoir signé un contrat avec la société norvégienne Ritek AS afin de produire deux nouvelles variantes du CV90 pour les forces armées suédoises, le CV90 étant un véhicule de combat d'infanterie. Les travaux seront réalisés en coopération avec BAE Systems Hägglunds, le concepteur et producteur de la famille de véhicules CV90.



Ritek est l'un des principaux partenaires industriels de BAE Systems Hägglunds dans le programme norvégien CV90 et ce nouveau programme renforce le rôle de l'entreprise en tant que partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement internationale de BAE Systems Hägglunds.



Les nouvelles variantes sont le véhicule de maintenance avancé et la variante du génie de combat. Ces deux nouvelles variantes rejoindront les formations mécanisées de l'armée suédoise avec des livraisons prévues entre 2023 et 2027.



