BAE Systems : contrat de 10 ans et 270 M£ avec la Royal Navy

BAE Systems fait savoir que le ministère de la Défense (MOD) britannique lui a attribué un contrat de 10 ans et 270 M£ pour prendre en charge les trois principaux systèmes radar de la Royal Navy : soit les systèmes Artisan ; Sampson; et LRR (radar longue portée).



BAE Systems précise que tous les principaux navires de la Royal Navy, des porte-avions de la classe Queen Elizabeth en passant par les destroyers de type 45, sont équipés d'au moins l'un de ces trois systèmes.



'Le contrat de support de 270 millions de livres sterling remplace un certain nombre de contrats existants, offrant un meilleur rapport qualité-prix et permettant un investissement plus important dans le développement technologique futur', indique BAE.



Par ailleurs, le MOD et BAE Systems investissent conjointement 50 millions de livres sterling supplémentaires pour développer la prochaine génération de technologie radar dont la Royal Navy a besoin pour faire face aux menaces émergentes, notamment les missiles balistiques et les drones.





