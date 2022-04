BAE Systems : contrat de 125.5 M$ avec l'US Navy

BAE Systems a annoncé hier soir que l'US Navy lui avait attribué un contrat de 125,5 M$ afin d'assurer la mise en cale sèche et la maintenance de l'USS Essex, un navire d'assaut amphibie qui vient d'achever un déploiement de sept mois dans le Pacifique.



BAE Systems commencera à travailler à bord de l'USS Essexx à partir de juin, depuis le chantier naval de San Diego. Il s'agira notamment d'effectuer des travaux sur la coque, le réservoir et la mécanique, de réparer les ponts intérieurs et extérieursou encore de remettre à neuf les espaces de vie des équipage du navire ou des troupes embarquées.



Il est prévu que les travaux soient achevés en septembre 2023. BAE précise que le contrat comporte aussi des options qui, si elles étaient exercées, porteraient la valeur total du contrat à 148,2 M$.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.