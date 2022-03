BAE Systems : contrat de 176 M$ avec l'US Air Force

BAE Systems annonce avoir été choisi par l'US Air Force afin de lui fournir des radios dans le cadre de la modernisation du système de radio haute fréquence aéroportée (AHFRM).



Le contrat, d'une valeur de 176 millions de dollars, doit offrir une alternative sécurisée aux méthodes de communication par satellite.



'Nos radios aéroportées sont évolutives et conçues pour les applications à architecture ouverte, ce qui en fait une solution prête pour les besoins futurs de l'Air Force', a déclaré Dave Logan, vice-président et directeur général de C4ISR Solutions chez BAE Systems. '



Les capacités évolutives des menaces sur le champ de bataille moderne nécessitent une solution antibrouillage extensible et modernisée, que notre produit fournit.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.