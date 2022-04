BAE Systems : contrat de 22M$ pour un système d'alerte

BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 22 M$ pour fournir le système d'alerte de missile commun AN/AAR-57 (CMWS) et l'équipement associé dans le cadre des ventes militaires à l'étranger du Département de la Défense des États-Unis



L'accord - facilité par l'armée américaine - porte sur la production et la livraison de CMWS pour une flotte d'hélicoptères Apache.



Le CMWS alerte les équipages des menaces de tirs et de missiles hostiles entrants, coordonne et signale automatiquement les contre-mesures et active les capacités d'enregistrement de données pour l'analyse post-mission.





