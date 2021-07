BAE Systems : contrat de 250 M£ autour du projet Tempest

Le ministère de la Défense britannique vient d'attribuer un financement de 250 M£ à BAE Systems, afin de faire progresser la conception et le développement de Tempest, le futur avion de combat du Royaume-Uni.



Ce contrat marque officiellement le début de la phase de conception et d'évaluation de ce programme qui combine les expertises de BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK ainsi que de Rolls-Royce.



Fruit d'une collaboration avec des partenaires internationaux, le Tempest devrait, à terme, garantir à la Royal Air Force et à ses alliés une capacité militaire indépendante de premier plan.



Ce financement a été annoncé comme le premier jalon d'un investissement plus large de 2 Mds£ sur quatre ans, qui permettra de maintenir ' des milliers d'emplois dans tout le Royaume-Uni ', dixit Ben Wallace, secrétaire d'Etat britannique à la Défense.





