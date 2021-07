BAE Systems : contrat de 32 M$ avec l'armée finlandaise

BAE Systems a signé un contrat pour moderniser la flotte de véhicules d'infanterie CV90 de l'armée finlandaise. L'accord, d'une valeur allant jusqu'à 32 millions de dollars US avec options, comprend un programme d'extension à mi-vie pour augmenter l'efficacité de combat des véhicules.



Le prototype CV9030FIN et les véhicules de la série d'essais seront mis à niveau en premier. Les autres mises à niveau du cycle de vie sont prévues entre 2022 et 2026.



Dans le cadre du contrat, BAE Systems Hägglunds, le fabricant d'origine du CV90, travaillera en étroite collaboration avec l'industrie finlandaise pour améliorer la disponibilité générale et la maintenabilité du véhicule, développer davantage la sécurité, la technologie et le système logiciel.



