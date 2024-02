BAE Systems : contrat de 400 M$ avec l'armée danoise

BAE Systems a signé un accord-cadre avec l'organisation d'acquisition et de logistique du ministère danois de la Défense (DALO) pour fournir des services de réparation et de maintenance pour les véhicules de combat CV90 de l'armée danoise sur une période de 15 ans.



L'accord porte sur une valeur d'environ 400 millions de dollars. Il couvre les services de réparation et de maintenance de la flotte de 44 CV90 de l'armée danoise, comme la livraison de pièces de rechange.



'Cet accord important garantira la fonctionnalité de la flotte de CV90 de l'armée danoise et garantira qu'ils restent opérationnels à un niveau de capacité et à un rythme élevé pendant de nombreuses années à venir', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds. l'entreprise qui conçoit et fabrique le CV90.



Dix pays européens, dont sept membres de l'OTAN, ont choisi ce véhicule et il a participé à des combats au Libéria, en Afghanistan et en Ukraine.



