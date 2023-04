BAE Systems : contrat de 8,3 M$ avec la DARPA des Etats-Unis

BAE Systems fait savoir que la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) des États-Unis lui a attribué un contrat de 8,3 millions de dollars afin de développer un système d'autonomie avancé visant à accélérer la planification opérationnelle dans le cadre du programme Strategic Chaos Engine for Planning, Tactics, Experimentation, and Resiliency (SCEPTER).



Le programme SCEPTER est conçu pour développer des stratégies générées par machine.



'Une planification réussie consiste à développer des plans opérationnels fiables et résilients pour des espaces de décision complexes', a déclaré Marco Pravia, scientifique en chef chez FAST Labs de BAE Systems.



SCEPTER est prévu comme un programme de planification triennal en deux phases, précise BAE Systems.





